В Симферопольском районе задержали наркосбытчика с грузом «мефа»

В Симферопольском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте наркотиков у тайника с опасной «синтетикой».

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый 41-летний житель Джанкойского района. В результате личного досмотра у гражданина обнаружено и изъято 20 свертков, предположительно, с наркотическим веществом, — сообщили в МВД по РК.

Согласно заключению эксперта, в трех изъятых у злоумышленника свертках находилось наркотическое средство мефедрон, общей массой 2,47 граммов (что является значительным размером). По остальным 17 сверткам назначена экспертиза.

При допросе подозреваемый пояснил, что для быстрого заработка вышел на связь с куратором в одной из групп в мессенджере Телеграм, который отправил ему координаты, где находился тайник с наркотическими веществами. Мужчина добрался до места по координатам, забрал наркотическое вещество. На месте преступления он был задержан сотрудниками полиции. Гражданин свою вину признал и в содеянном раскаялся, — рассказали в полиции.

Раскаяние раскаянием, но уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств») возбуждено. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Симферопольским районным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Фото: МВД по РК.