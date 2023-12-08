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В Симферопольском районе завершено строительство детского сада на 230 мест

В Симферопольском районе завершено строительство детского сада на 230 мест

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:54 08.12.2023

В селе Доброе (в Симферопольском районе) завершено строительство детского сада на 230 мест. Здание построено с учетом требований комфортному и безопасному пребыванию воспитанников. Каждое из 11 групповых помещений состоит из игровой, спальни, раздевальной, буфета и туалетной комнаты.

В Симферопольском районе завершено строительство детского сада на 230 мест

Для всестороннего развития малышей в детском саду оборудованы спортивный и музыкальный залы, кружковая и кабинет логопеда. На первом этаже разместится пищеблок, медицинский кабинет, помещение охраны и пожарный пост. Кроме того, учтены потребности маломобильных групп. На базе учреждения организована безбарьерная среда, установлены лифты.

Внутри здания расставлена новая мебель, завезены игрушки, приобретены постельные принадлежности. На благоустроенной огороженной территории установлены игровые площадки для детей разных возрастов с теневыми навесами, защищающими от солнца и осадков, смонтированы малые архитектурные формы, — сообщили в министерстве строительства и архитектуры РК.

В Симферопольском районе завершено строительство детского сада на 230 мест

Объект возведен в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Его предельная стоимость – 346 млн. рублей.

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В Симферопольском районе завершено строительство детского сада на 230 мест

Фото: минстрой РК.

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