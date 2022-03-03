В симферопольском селе Доброе продолжается строительство детского сада на 230 мест

В селе Доброе Симферопольского района продолжается строительство детского сада на 230 мест. В учреждении предусмотрено всё для безопасности дошколят. По информации минстроя РК, здесь будут смонтированы современные системы пожаротушения, сигнализации, а также предусмотрены подъёмники для маломобильных групп населения. На территории планируется построить 11 детских площадок для каждой группы воспитанников.

Сейчас в здании детского сада ведутся внутренние отделочные работы и монтаж инженерных коммуникаций. Строительная готовность составляет 70%.

Дошкольное учреждение строится в рамках госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», на реализацию выделено 335 млн. рублей. К концу 2022 года работы планируется завершить, — прокомментировал представитель службы заказчика Эдуард Дмитренко.

Фото: пресс-служба министерства строительства и архитектуры РК.

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