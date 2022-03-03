реклама крым
Горячие новости
Главная | Бизнес в Крыму | Строительство в Крыму | В симферопольском селе Доброе продолжается строительство детского сада на 230 мест

crimeapress_news



реклама в крыму
В симферопольском селе Доброе продолжается строительство детского сада на 230 мест

В симферопольском селе Доброе продолжается строительство детского сада на 230 мест

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 12:57 03.03.2022

В селе Доброе Симферопольского района продолжается строительство детского сада на 230 мест. В учреждении предусмотрено всё для безопасности дошколят. По информации минстроя РК, здесь будут смонтированы современные системы пожаротушения, сигнализации, а также предусмотрены подъёмники для маломобильных групп населения. На территории планируется построить 11 детских площадок для каждой группы воспитанников.

В симферопольском селе Доброе продолжается строительство детского сада на 230 мест

Сейчас в здании детского сада ведутся внутренние отделочные работы и монтаж инженерных коммуникаций. Строительная готовность составляет 70%.

В симферопольском селе Доброе продолжается строительство детского сада на 230 мест

Дошкольное учреждение строится в рамках госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», на реализацию выделено 335 млн. рублей. К концу 2022 года работы планируется завершить, — прокомментировал представитель службы заказчика Эдуард Дмитренко.

В симферопольском селе Доброе продолжается строительство детского сада на 230 мест

Фото: пресс-служба министерства строительства и архитектуры РК.

 


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.