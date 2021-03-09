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В Симферопольском водохранилище «накопился» резервный миллион кубометров воды
Фото: С.Дмитриев

В Симферопольском водохранилище «накопился» резервный миллион кубометров воды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Водоснабжение Крыма 12:07 09.03.2021

Крымские водохранилища постепенно наполняется. По информации министерства ЖКХ, первые 5 дней марта показали хорошую динамику наполнения Счастливенского, Белогорского, Партизанского и Аянского водохранилищ. «Оторвался» от «мертвой точки» и объем Симферопольского водохранилища. Всего на чуть-чуть, но все же. Специалисты уверяют: с учетом подачи воды по водоводам с запада Крыма перебоев с подачей воды населению крымской столицы, Симферопольского, Бахчисарайского районов не будет (по графику).

Мы накопили, наконец-то, резервный миллион кубометров в Симферопольском водохранилище, который позволит в случае таких аварий на магистральном водоводе эти дни брать воду оттуда. В Партизанском и Аянском водохранилищах у нас достаточный запас, но исключительно для подачи воды на время устранения аварий на водоводах Симферополя, – сообщил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

По его словам,10 марта будет запущен новый насос, который позволит перекачать большее количество воды из скважин на западе Крыма.

В Симферопольском водохранилище «накопился» резервный миллион кубометров воды

В Симферопольском водохранилище «накопился» резервный миллион кубометров воды

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