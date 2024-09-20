В Симферопольском зооуголке появился новый обитатель

Коллекция Симферопольского зооуголка пополнилась новым жителем — ламой Глорией. Об этом сообщила начальник отдела зооуголка МБУК «Парки столицы» Марина Ковтюх.

Лама месяц находилось на профилактическом карантине, в течение которого осваивалось в новом месте. В настоящее время лама прекрасно себя чувствует, у неё отличное настроение и хороший аппетит. Приглашаем жителей и гостей нашего города посетить зооуголок и познакомиться с новой жительницей — ламой Глорией, — отмечают сотрудники Симферопольского зооуголка.