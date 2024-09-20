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В Симферопольском зооуголке появился новый обитатель
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферопольском зооуголке появился новый обитатель

Опубликовал: КрымPRESS в Животные Крыма 19:33 20.09.2024

Коллекция Симферопольского зооуголка пополнилась новым жителем — ламой Глорией. Об этом сообщила начальник отдела зооуголка МБУК «Парки столицы» Марина Ковтюх.

Лама месяц находилось на профилактическом карантине, в течение которого осваивалось в новом месте. В настоящее время лама прекрасно себя чувствует, у неё отличное настроение и хороший аппетит. Приглашаем жителей и гостей нашего города посетить зооуголок и познакомиться с новой жительницей — ламой Глорией, — отмечают сотрудники Симферопольского зооуголка. 

Работники зооуголка отмечают, что Глория невероятно дружелюбная и добрая лама. Подходить к ламе следует с уважением и избегать лишнего шума.

В Симферопольском зооуголке появился новый обитатель

фото: пресс-служба администрации Симферополя

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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