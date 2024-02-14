В Симферопольском зооуголке спрашивают: какие имена дать новорожденным камерунским козочкам

В Симферопольском зооуголке пополнение: на свет появились две камерунские козочки.

Малышки уже окрепли и чувствуют себя прекрасно. Как и любые дети, они любопытные и очень активные. Основной рацион козочек пока состоит из маминого молока. Но они уже начали проявлять интерес к свежим овощам и сену, — рассказали работники зооуголка Детского парка Симферополя.

Сегодня козлят вместе с мамой перевели в открытый вольер, где каждый посетитель зооуголка может с ними познакомиться. Малыши будут рады новым друзьям.

Имён у наших задорных козочек пока нет. И мы очень надеемся на вашу помощь. Друзья, давайте вместе придумаем клички, — предлагают «Парки столицы».

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