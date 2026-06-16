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В симферопольской больнице имени Семашко впервые применили малоинвазивную пластику диафрагмы
источник фото: Министерство здравоохранения Республики Крым

В симферопольской больнице им. Н.А. Семашко применили малоинвазивную пластику диафрагмы. Впервые

Опубликовал: news-parser в Актуально 13:59 16.06.2026

В ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» успешно внедрена современная методика хирургического лечения релаксации диафрагмы (стойкого высокого расположения этой мышцы). Впервые врачи-торакальные хирурги провели подобное вмешательство малоинвазивным способом — через несколько небольших проколов в грудной стенке.

Диафрагма — это главная дыхательная мышца, которая разделяет грудную клетку и брюшную полость. Из-за различных причин (травмы, последствия операций или воспаления) она может ослабнуть и подняться выше анатомической нормы. Такая патология приводит к смещению органов брюшной полости в грудную клетку, что провоцирует одышку, кашель, боли в груди, ощущение сердцебиения, а также чувство тяжести и дискомфорта в животе.

Единственным эффективным методом лечения является хирургический. Основная задача торакальных хирургов — восстановить исходное положение диафрагмы, чтобы органы брюшной и грудной полости заняли свои нормальные позиции.

За последние полтора года в больнице им. Н. А. Семашко специалисты накопили значительный опыт проведения вмешательств при данной патологии традиционным «открытым» методом. Внедрение торакоскопических технологий стало новым этапом в развитии торакальной хирургии региона.

Главное преимущество эндоскопического доступа — минимальное повреждение дыхательной мускулатуры грудной стенки, — отмечает главный внештатный торакальный хирург Минздрава Республики Крым Андрей Дорошенко. — Любая пластика диафрагмы не способна полностью восстановить функцию этой главной дыхательной мышцы, поэтому сохранение целостности межреберных мышц крайне важно для нормального дыхания в послеоперационном периоде.

Если раньше пациенты переносили травматичные операции с необходимостью длительного пребывания в стационаре (до 14 суток), то новая методика позволяет сократить этот срок почти вдвое — до 7–8 дней. Малоинвазивный доступ значительно снижает болевой синдром, ускоряет процесс реабилитации и обеспечивает высокий эстетический результат. Первая пациентка, прооперированная малоинвазивным методом, уже выписана из стационара в удовлетворительном состоянии.

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На сегодняшний день высокотехнологичная плановая хирургическая помощь пациентам с торакальной патологией в больнице им. Н. А. Семашко доступна не только жителям Республики Крым, но и гражданам из Херсонской и Запорожской областей. Внедрение подобных современных технологий позволяет повысить качество медицинской помощи в сложных клинических случаях.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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