В Симферопольской городской клинической больнице № 7 построят модульное приемное отделение нового типа
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Симферопольской городской клинической больнице № 7 построят модульное приемное отделение нового типа

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:46 08.08.2025

Модульное приемное отделение нового типа для оказания экстренной медицинской помощи будет построено на территории Симферопольской городской клинической больницы № 7. Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что объект планируется возвести до конца текущего года в рамках нового федерального проекта «Совершенствование оказания экстренной помощи» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Стоимость государственного контракта – 686 млн рублей. Общая площадь здания составит порядка 2 тысяч квадратных метров. Основой работы отделения станет модель «врач к пациенту». Все необходимые для оказания экстренной помощи службы будут размещены в одном здании. Это смотровые, два операционных зала, палаты интенсивной терапии и многое другое. Отделение планируется оснастить современным оборудованием, включая рентген, КТ, УЗИ, эндоскопическое и хирургическое оборудование – всего 180 единиц.

Ввод в эксплуатацию нового объекта позволит повысить качество и доступность медицинской помощи. Здесь все: от алгоритма работы медиков до планировки помещений – должно быть подчинено только одной цели. Эта цель – спасти жизнь и здоровье пациенту в ситуации, когда дорога каждая минута, – говорится в сообщении.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

