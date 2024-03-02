В симферопольской исправительной колонии осужденный сыграл свадьбу

В Симферополе в исправительной колонии №1 осужденный и его избранница связали себя узами брака.

Торжественная церемония бракосочетания прошла с соблюдением всех установленных правил и традиций. Для регистрации брака в учреждение был приглашен сотрудник ЗАГСа. Молодожены обменялись обручальными кольцами. После чего им вручили свидетельство о заключении брака. Представители администрации ИК-1 поздравили новобрачных с этим значимым событием в их жизни.

Стоит отметить, что руководство исправительного учреждения всегда приветствует решение осужденных о регистрации брака и создании семьи, а также оказывает содействие в оформлении необходимых документов и в организации процедуры бракосочетания, поскольку это способствует их правопослушному поведению во время отбывания наказания, формированию социально-полезных связей и успешной адаптации в обществе после освобождения, — отмечают в пресс-службе УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.

источник: пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю