В Симферопольской клинической больнице прошли пожарно-тактические учения

Плановые пожарно-тактические занятия прошли в Симферопольской клинической больнице. По легенде, возгорание произошло на третьем этаже здания.

До прибытия пожарных подразделений огонь успел распространиться на площади около 25 квадратных метров, возникло сильное задымление в отделении травматологии. Сотрудники лечебного учреждения, вызвав пожарную охрану, начали эвакуацию пациентов.

Первые пожарные подразделения к месту вызова прибыли уже через 5 минут. К этому времени основная часть посетителей и персонала больницы была эвакуирована в безопасное место. Однако по легенде учений пожарным предстояло не только ликвидировать возгорание, но и спасти людей, которые из-за сильного задымления не смогли самостоятельно покинуть здание. Поэтому параллельно с тушением проводились работы по их поиску и спасению.

Симферопольская центральная районная клиническая больница относится к категории тех объектов, которым уделяется повышенное внимание. Днём в здании может находиться до 1000 человек, в том числе из них 50 человек – это маломобильные граждане. Плановое пожарно-тактическое учение показало готовность сил и средств к реагированию на различные происшествия на данном объекте. Пожарные сработали быстро и слаженно, – отметил начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Республике Крым Максим Сергиенко.

Помимо сотрудников МЧС России в учениях принимали участие специалисты экстренных служб города. Всего было задействовано 22 единицы техники и 82 человека личного состава, из них от МЧС России 18 единиц техники, 70 человек личного состава.

Возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Все цели и задачи были выполнены.

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