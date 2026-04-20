В Симферопольской клинической больнице СМП №6 делают операции по реплантации пальцев и кистей
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 11:42 20.04.2026

На базе ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница СМП №6» начато выполнение операций по реплантации отделенных дистальных отделов конечностей — пальцев и кистей рук. Данное направление относится к категории высокотехнологичной медицинской помощи.

Реализация нового вида хирургического лечения стала возможна благодаря оснащению операционной современным оборудованием и подготовке кадров — специалисты больницы прошли профильное обучение по микрохирургии.

Это «ювелирная» работа: хирурги оперируют под микроскопами, используя инструменты и нити, которые тоньше человеческого волоса. Процесс идет поэтапно: сначала врачи соединяют кости, затем наступает самый сложный, сосудистый этап (восстановление кровотока) и, наконец, сшивание нервов для возвращения чувствительности.

Вместе с тем, важно отметить, что несмотря на высокий уровень подготовки специалистов и наличие оборудования, не в каждом случае сегменты конечностей возможно реплантировать. Успех операции зависит от целого ряда факторов: характера и тяжести травмы (чистый ли это разрез или размозжение тканей), времени, прошедшего с момента инцидента, локализации и уровня отчленения сегмента, состояния сосудов и общего здоровья пациента. Решение о проведении операции принимается индивидуально врачебной комиссией после комплексного обследования пациента и тщательной оценки всех показаний и противопоказаний, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

Внедрение данных видов оперативных вмешательств, отмечают специалисты, расширяет возможности оказания специализированной медицинской помощи жителям региона. Это позволяет не просто спасать конечности, но и восстанавливать их функциональность, минимизируя последствия тяжелых травм и возвращая пациентов к полноценной жизни.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

