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В Симферопольской поликлинике №2 теперь есть денситометр. Аппарат оценивает плотность ткани
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Симферопольской поликлинике №2 теперь есть денситометр. Аппарат оценивает плотность ткани

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 12:24 12.03.2025

В ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №2» закуплено новое оборудование – система рентгеновской костной денситометрии. Аппарат стоимостью 9 млн рублей приобретен за счет средств бюджета Республики Крым.

Это оборудование, которое позволяет оценить плотность костной ткани и, в целом, состояние организма — соотношение мышечной, жировой и костной ткани. С помощью данного аппарата можно выявить различные патологические процессы – например, наличие метастазов в костях при онкологическом заболевании, риск переломов, степень тяжести остеопороза, состояние головки бедренной кости после перелома, что позволит правильно выбрать протез, — цитирует пресс-служба главного врача ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №2» Алексея Музыка.

Он также отметил, что для работы на новом оборудовании медицинские работники поликлиники прошли специальное обучение.

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Исследование на новом аппарате в рамках ОМС могут пройти не только пациенты, прикрепленные к ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №2», но и другие крымчане при наличии показаний и по направлению лечащего врача. Ранее денситометрия была доступна в Крыму только в частных медицинских организациях.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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