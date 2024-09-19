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В симферопольской школе № 18 состоялось открытие памятной доски бойцу СВО

В симферопольской школе № 18 состоялось открытие памятной доски бойцу СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:55 19.09.2024

Сегодня в симферопольской школе № 18 им. И.И. Богатыря прошла торжественная линейка, посвященная открытию памятной доски ефрейтору Оксиненко Евгению Павловичу — выпускнику учебного заведения. В мероприятии приняли участие родные, близкие, друзья Евгения, педколлектив и учащиеся школы, представители Госсовета РК, Общественной палаты Крыма, городских властей, общественности, военнослужащие. Торжественную линейку с речью о подвиге героя открыла директор школы Светлана Контровская.

Сразу после окончания школы Евгений Окнисенко был призван на срочную службу в Воздушно-космические силы. 23 сентября 2022 года, в рамках частичной мобилизации, он был призван в действующую армию. Евгений отправился выполнять боевые задачи в зону проведения специальной военной операции со словами: «Мой долг – защищать родину!». Он служил в разведке. Героически погиб, защищая своих товарищей, в мае 2023 года. Посмертно был награжден орденом Мужества, — отметила Светлана Контровская.

В симферопольской школе № 18 состоялось открытие памятной доски бойцу СВО

Право открыть памятную доску было предоставлено родным погибшего героя. После этого участники торжественной линейки почтили память героя минутой молчания и возложили к мемориалу цветы и венки.

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В симферопольской школе № 18 состоялось открытие памятной доски бойцу СВО

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