Система подъема пациента из положения сидя и дальнейшего перемещения предназначена для подъема и перемещения лежачих больных в условиях стационара, как для проведения процедур, так и для проведения обследований в отделениях. Ежедневные мероприятия необходимого гигиенического ухода требуют передвижения в узких, небольших по размеру пространствах (душевая, коридор, туалет), где затруднительно пользоваться каталкой или инвалидной коляской. Больших физических усилий требует само пересаживание пациента в инвалидное кресло. Важно, что подъемник, возможно подкатить вплотную к инвалидному креслу, так как рамы основания раздвигаются ножной педалью. С его помощью пересаживание в инвалидное кресло становится под силу одному человеку, осуществляющему уход за инвалидом или тяжелобольным человеком. Данное устройство обеспечивает комфорт пациенту и облегчает труд медицинского работника, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

Всего в 2024 году по региональному проекту «Борьба с сердечно–сосудистыми заболеваниями» из 94 запланированных единиц медоборудования на сегодня поставлено 92 единицы в ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница», ГБУЗ РК «Керченская больница № 1 им. Н.И. Пирогова», ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр», ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» и ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ № 7». Вместе с тем, поставки нового медицинского оборудования продолжаются.

Напоминаем, что общий объём предусмотренных средств на реализацию мероприятий по оснащению оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках регионального проекта в 2024 году составляет 188,5 млн руб.

Отметим, в Республике Крым происходит поэтапное оснащение новым современным оборудованием сосудистых центров, решаются кадровые вопросы, происходит постоянное повышение квалификации и ведется профилактическая работа с населением.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)