Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В СИЗО-1 пресекли попытку доставки наркотического вещества
Новости Республики
В СИЗО-1 пресекли попытку доставки наркотического вещества
фото: пресс-служба УФСИН

В СИЗО-1 пресекли попытку доставки наркотического вещества

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:49 15.08.2025

В ходе реализации оперативной информации сотрудники СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю пресекли попытку доставки запрещенного вещества на территорию учреждения.

Во время досмотра поступившей передачи от гражданина Л. для лица, содержащегося в следственном изоляторе, сотрудниками учреждения при помощи специальной собаки было обнаружено и изъято порошкообразное вещество бежевого цвета, спрятанное ухищренным способом в поясах шорт и штанов.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая составила протокол осмотра места происшествия и произвела изъятие вещества для последующего направления на экспертизу.

Узнайте больше:  Под Бахчисараем горит гектар сухостоя

По результатам исследований установлено, что данные вещество является наркотическим средством общей массой 1,26 грамма.

По данному факту проведена проверка. Материалы направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в порядке статей 144, 145 УПК РФ.

источник: пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x