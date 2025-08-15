В СИЗО-1 пресекли попытку доставки наркотического вещества

В ходе реализации оперативной информации сотрудники СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю пресекли попытку доставки запрещенного вещества на территорию учреждения.

Во время досмотра поступившей передачи от гражданина Л. для лица, содержащегося в следственном изоляторе, сотрудниками учреждения при помощи специальной собаки было обнаружено и изъято порошкообразное вещество бежевого цвета, спрятанное ухищренным способом в поясах шорт и штанов.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая составила протокол осмотра места происшествия и произвела изъятие вещества для последующего направления на экспертизу.

По результатам исследований установлено, что данные вещество является наркотическим средством общей массой 1,26 грамма.

По данному факту проведена проверка. Материалы направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в порядке статей 144, 145 УПК РФ.

источник: пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю

