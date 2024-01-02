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В СИЗО-1 Симферополя Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом несовершеннолетних ребят

В СИЗО-1 Симферополя Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом несовершеннолетних ребят

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 17:06 02.01.2024

В Симферополе Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в Следственном изоляторе № 1.

Мероприятие было организовано при содействии помощника начальника УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю по соблюдению прав человека в УИС Инессы Шляховой и руководства СИЗО-1, председателя региональной Общественной наблюдательной комиссии Андрея Козаря и члена ОНК Татьяны Умеровой, а также благодаря участию волонтера Сергея Багаева и представителя Крымского филиала РГУП — члена Общественного совета при УФСИН Екатерины Дубровиной, которые подготовили праздничную программу и выступили перед подростками в новогодних костюмах. В этот день гости пожелали детям здоровья, успехов в учебе и спорте, активной жизненной позиции, и, конечно же, поскорее оказаться дома. Кроме того, подросткам были переданы открытки с поздравлениями от будущих юристов — студентов Российского государственного университета правосудия.

Несовершеннолетние ребята были рады такой встрече и с удовольствием приняли участие в театрализованном представлении, прочитали стихи, загадали желания, а в завершение мероприятия получили от Деда Мороза и Снегурочки сладкие подарки, хорошее настроение, но самое главное – им подарили внимание, — отмечают в  пресс-службе УФСИН. 

В СИЗО-1 Симферополя Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом несовершеннолетних ребят В СИЗО-1 Симферополя Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом несовершеннолетних ребят В СИЗО-1 Симферополя Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом несовершеннолетних ребят

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