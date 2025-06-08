В Сквере Лазарева в Севастополе появится фонтан. Концепция утверждена

На заседании архитектурно-художественного совета утвердили визуальную концепцию нового фонтана в сквере им. Лазарева.

На обсуждение были представлены две основные концепции фонтана: полусфера и плоский вариант, каждый из которых интегрирует тему открытия Антарктиды и походов адмирала М.П. Лазарева.

Большинством голосов членов архитектурно-художественного совета был выбран более практичный и лаконичный плоский вариант фонтана. Центральным элементом композиции станет изображение Антарктиды. На поверхности воды будет установлен миниатюрный макет корабля, на котором знаменитый русский флотоводец совершил свои кругосветные путешествия. По периметру чаши фонтана схематично планируется отобразить маршруты этих плаваний, а также других значимых походов Лазарева.

Для реализации проекта предложено использовать архитектурный бетон, что позволит создать сложные формы и обеспечить долговечность конструкции. Предусмотрена возможность интеграции светодиодной подсветки, которая придаст фонтану эффектный вид в вечернее время, создавая визуально «летящую» плоскость и подчеркивая детализацию.

В ходе заседания также были учтены замечания с предыдущих обсуждений, касающиеся общего благоустройства сквера. Особое внимание будет уделено увеличению количества лавочек – в проекте предусмотрено размещение 27 скамеек, которые будут максимально удобно расставлены, в том числе и возле детских игровых зон, для создания комфортных условий для отдыха горожан.

Напомним, что проект фонтана неоднократно рассматривался на заседаниях совета, после чего вносились необходимые правки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя