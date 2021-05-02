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В сквере у симферопольского Дворца культуры профсоюзов заработали фонтаны
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В сквере у симферопольского Дворца культуры профсоюзов заработали фонтаны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 14:05 02.05.2021

В сквере у симферопольского Дворца культуры профсоюзов завершились пусконаладочные работы фонтанов.

Эти объекты действительно станут изюминкой нового общественного пространства. При их создании сохранён исходный вид и отдельные конструкции, — рассказвл глава администрации крымской столицы Валентин Демидов. — Проведена установка полностью нового оборудования, в том числе позволяющего создавать световые эффекты и вести музыкальное сопровождение. В период майских каникул уверен, этот сквер и фонтаны станут настоящим местом притяжения симферопольцев и гостей нашего города.

По итогам осмотра всего сквера у Дворца культуры профсоюзов глава администрации Симферополя сделал ряд замечаний в части уборки строительного мусора, а также выполнения мелких доработок.

Приёмочная комиссия уже работает на объекте. Ход устранения недоработок контролирую лично, регулярно выезжаю на данный объект. Надеюсь, что в ближайшее время подрядная организация устранит все выявленные замечания, и мы сможем принять работы, — уточнил Валентин Демидов.

В сквере у симферопольского Дворца культуры профсоюзов заработали фонтаны

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