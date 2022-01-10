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В Следкоме раскрыли некоторые подробности смертельного инцидента с угарным газом в Симферополе

В Следкоме раскрыли некоторые подробности смертельного инцидента с угарным газом в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 18:52 10.01.2022

По факту отравления угарным газом в Симферополе Следком проводит доследственную проверку. Смертельный инцидент произошел в частном доме, расположенном в переулке Русском, сегодня утром. В доме находились пять человек, в том числе младенец и пятилетний ребенок. К счастью, они живы.

Погиб 36-летний сын хозяина дома, его мать доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается помощь, — отметили в Следкоме. — Предположительной причиной произошедшего является обрыв тяги газового котла, вызвавший перенаправление потока продуктов сгорания в помещение. Следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

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