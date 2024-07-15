В Следственном комитете РФ предупреждают о мошенниках

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) предупредил, что в интернете распространяются фейковые страницы ведомства, цель которых – кража денежных средств россиян.

В СК РФ выявили фейковый сайт, мимикрирующий под официальную страницу ведомства в интернете. На поддельном ресурсе предлагается оказать содействие участникам специальной военной операции и членам их семей в получении установленных законом выплат.

Для того чтобы оформить льготы, злоумышленники предлагают оставить персональную информацию. Далее мошенники связываются с жертвами посредством телефонного звонка и сообщают о необходимости перевести денежные средства якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о льготной выплате.

Зачастую фишинговые ресурсы создаются под определенную группу населения, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «При этом такие атаки носят персонифицированный характер. Мошенники изначально выбирают целевую группу и формируют под нее контент. Например, когда во время пандемии государство выделило семьям с детьми единоразовую помощь, в интернете моментально возникли сотни фишинговых ресурсов, мимикрирующих под портал «Госуслуги». Поэтому внимание злоумышленников к теме СВО неудивительно, – рассказал депутат.

По словам Немкина, проблема фишинга все еще остается острой.

В первом полугодии «Яндекс Браузер» выявил более 200 тыс. фишинговых ресурсов, а Роскомнадзор заблокировал порядка 34 тыс. фейковых сайтов, система Минцифры «Антифишинг» – порядка 64 тыс. При этом при блокировке злоумышленники моментально создают новые страницы, а в последнее время – в том числе и в зарубежных доменных зонах, из-за чего идентифицировать сайт как вредоносный не всегда легко, – отмечает депутат.

По словам Немкина, автоматизированные механизмы борьбы с фишингом следует рассматривать только как дополнительный инструмент решения проблемы.

Даже самая эффективная система будет действовать с временным лагом. Для обнаружения фишинговых сайтов и их блокировки в любом случае потребуется время. Решение проблемы во многом зависит от навыков цифровой грамотности наших граждан, – считает депутат.

Немкин напомнил, что нужно всегда внимательно относиться к контенту, опубликованному в интернете.

Особенно к информации о каких-либо льготах, денежных выплатах, сообщениях о выигранном конкурсе или обещаниях высокой заработной платы. Чаще всего именно таким образом мошеннические ресурсы завлекают внимание пользователя. Кроме того, стоит критично относиться к ссылкам, размещенным на подобных ресурсах. Если веб-страница «перебрасывает» вас на сайт банка или портала «Госуслуги», то внимательно проверяйте доменное имя. Злоумышленники пытаются создать полную копию официальных ресурсов, но доменное имя все равно будет отличаться хотя бы на одну букву, – заключил депутат.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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