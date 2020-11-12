В следующем году прожиточный минимум пенсионера в Крыму превысит 9,5 тысяч рублей

В ходе заочного голосования путем опроса депутатов Госсовета РК в двух чтениях приняты поправки в законопроект «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2021 год».

По информации заместителя Главы Госсовета РК, председателя Счетной комиссии крымского парламента Аллы Пономаренко, по итогам подсчета 74 поступивших подписных листов, «за» данное решение единогласно проголосовали 74 депутата, голосов «против» и воздержавшихся нет.

Изменения коснулись величины прожиточного минимума пенсионера, ранее установленного в размере 9 тысяч 60 рублей. Поддержанным документом предлагается увеличить этот минимум на 486 рублей, в результате чего он составит 9 тысяч 546 рублей.

В целом, по Российской Федерации величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год составит 10 022 рубля. Ожидается, что принятие указанных поправок позволит территориальному органу Пенсионного фонда Российской Федерации устанавливать социальную доплату к пенсии неработающему пенсионеру по месту его жительства или месту его пребывания в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в Республике Крым, в таком размере, чтобы указанная общая сумма его материального обеспечения с учетом данной доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Республике Крым, — отмечает пресс-служба крымского парламента.