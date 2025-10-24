В следующем году в муниципалитетах Крыма планируется замена 250 трансформаторных подстанций

Это отставание техническое, вызвано в первую очередь внешними факторами: в период пиковой нагрузки на электросети специалистам приходилось отвлекаться на текущий ремонт. Ожидается, что до конца текущего года задержка будет ликвидирована в полном объеме, – сообщил Глава Крыма.

Помимо этого, Сергей Аксёнов поставил задачу составить поквартальный план-график замены подстанций на 2026 год.

Продолжаем системную работу по данному направлению. Практически ежедневно поступают обращения от граждан с жалобами на скачки напряжения в сети. Конечно, «Крымэнерго» реагирует на сообщения адресно, но для полного решения проблемы требуется именно общая модернизации оборудования. В следующем году планируется замена еще не менее 250 ТП в разных муниципальных образованиях, – сказал Глава республики.

Также Сергей Аксёнов остановился на мероприятиях по технологическому присоединению к сетям электроснабжения абонентов по уже заключенным и оплаченным договорам.

Реализация порядка 3-4 тыс. договоров с нарушенными сроками будет вынужденно перенесена на 2026 год. Мы еще раз проанализировали объем нагрузки на каждого специалиста «Крымэнерго» и то, что необходимо сделать предприятию в целом для ликвидации задолженности. В срок до 1 декабря будет актуализирован список договоров, определена очередность подключений. Приоритет отдается абонентам, где нет необходимости строительства новых сетей и возведения объектов электросетевого хозяйства, – напомнил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что благодаря грамотной оптимизации деятельности «Крымэнерго» и совместной с органами власти работе предприятию удалось сэкономить почти 400 млн рублей. Средства будут направлены на обновление материально-технической базы.

По информации Максима Шклярского, на сегодняшний день из 238 трансформаторных подстанций, подлежащих замене до конца года, работы выполнены по 118 объектам. График скорректирован и нагоняется. Данные актуализируются и будут опубликованы на официальном сайте «Крымэнерго». Особое внимание уделяется городам и районам, где фиксируется наибольшее число жалоб потребителей на нестабильное электроснабжение.

Кроме того, Максим Шклярский проинформировал, что сегодня во всех подразделениях предприятия, где нет потребности возводить новые объекты электросетевого хозяйства, отсутствует задолженность по просроченным договорам на техприсоединение. План-график по задолженности также будет обновлен и опубликован на сайте «Крымэнерго».