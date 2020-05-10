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В СМИ попало фото военного вертолета, потерпевшего крушение в Джанкое
Фото: Вести-Крым

В СМИ попало фото военного вертолета, потерпевшего крушение в Джанкое

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:29 10.05.2020

Корреспонденту «Вести-Крым» удалось запечатлеть фотографию разрушенного военного вертолёта, который 7 мая совершил жёсткую посадку в Джанкое.

Ранее в Джанкое на территории аэродрома вертолетного полка жесткую посадку совершил транспортно-боевой вертолет Ми-35. На борту находились трое человек, они были доставлены в больницу, один из летчиков позже скончался в медицинском учреждении. Об этом происшествии — ЗДЕСЬ.

По данным пресс-службы Южного военного округа, экипаж вертолета выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Очевидцы аварии сообщали в соцсетях, что вертолет на скорости слишком низко приблизился к земле, а потом резко пошел вверх, соответственно, хвост машины зацепил землю и переломился…

По информации крымского минздрава, два выживших члена экипажа вертолета скоро пойдут на поправку. Их жизни вне опасности.

У одного переломы фаланги пальцев, ушибы и все. Второй – средней тяжести. Пойдут на поправку, – сообщил ИА «Крыминформ» министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

Ну а вертолет после такой «посадки» восстановлению (судя по фото) не подлежит.

В СМИ попало фото военного вертолета, потерпевшего крушение в Джанкое

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