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В снегу на плато Караби-яйла застряли две «Нивы». На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

В снегу на плато Караби-яйла застряли две «Нивы». На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:16 17.02.2021

Этой ночью (в 1:50) оперативному дежурному «КРЫМ – СПАС» поступила информация о том, что на плато Караби-яйла, в снежном заносе оказались заблокированы два автомобиля «Нива», в которых находятся 5 человек. Требуется помощь спасателей.

Спасатели, используя данные геолокации полученные от пострадавших, приступили к поисковым работам, которые осложнялись темным временем суток и сложными погодными условиями. В результате поисков, пострадавшие были обнаружены в районе села Пчелиное (Белогорский район) в снежном заносе, — рассказали в «КРЫМ-СПАС».

В снегу на плато Караби-яйла застряли две «Нивы». На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

С использованием такелажного оборудования спасатели извлекли транспортные средства из снежного заноса. Пострадавшие были сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи не нуждались. С ними была проведена разъяснительная и профилактическая беседа.

В снегу на плато Караби-яйла застряли две «Нивы». На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Фото: КРЫМ-СПАС.

В снегу на плато Караби-яйла застряли две «Нивы». На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

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