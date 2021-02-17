В снегу на плато Караби-яйла застряли две «Нивы». На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Этой ночью (в 1:50) оперативному дежурному «КРЫМ – СПАС» поступила информация о том, что на плато Караби-яйла, в снежном заносе оказались заблокированы два автомобиля «Нива», в которых находятся 5 человек. Требуется помощь спасателей.

Спасатели, используя данные геолокации полученные от пострадавших, приступили к поисковым работам, которые осложнялись темным временем суток и сложными погодными условиями. В результате поисков, пострадавшие были обнаружены в районе села Пчелиное (Белогорский район) в снежном заносе, — рассказали в «КРЫМ-СПАС».

С использованием такелажного оборудования спасатели извлекли транспортные средства из снежного заноса. Пострадавшие были сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи не нуждались. С ними была проведена разъяснительная и профилактическая беседа.

Фото: КРЫМ-СПАС.