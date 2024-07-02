В собственность Симферопольского района передадут здание для организации детсада в с. Перово

В собственность Симферопольского района будет передано здание для организации детского сада в селе Перово — детский сад площадью 5921,4 кв.м, построенное в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич на очередном заседании профильного Комитета Государственного Совета под председательством Евгении Добрыня.
Речь идет об объекте: «Строительство детского сада (объект № 1) в Симферопольском районе мкр. Заводское, с. Перово» вместимостью – 280 мест.
Принятие данного решения позволит организовать общедоступное и бесплатное дошкольное образование на территории Симферопольского района, – цитирует пресс-служба министра Ларису Кулинич.
Также члены Комитета поддержали передачу 41 объекта недвижимого имущества в собственность муниципального образования городской округ Ялта для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях.
По информации пресс-службы Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым
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