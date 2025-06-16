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В Сочи - погодный апокалипсис. Дойдёт ли шторм в Крыму?
фото: pikist.com

В Сочи — погодный апокалипсис. Дойдёт ли шторм в Крыму?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:58 16.06.2025

Погодных аномалий в ближайшее время в Крыму не предвидится. Не будет ливневых штормов, чреватых подтоплениями, обрушениями деревьев и обрывами проводов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Минувшей ночью Сочи накрыл шторм с сильными ливнямигородские улицы затопило, частично в городе пропало электричество. Утром в понедельник в горах на высоте двух тысяч метров выпал мокрый снег.

Никакого снега у нас не будет. Сегодня во второй половине дня ожидаются дожди, местами сильные, грозы. Но уже начиная с завтрашнего дня, 17-го, 18-го и 19-го июня, будет преимущественно без осадков. Воздух прогреется до + 22…+27 градусов, — рассказала Любецкая.

Также она уточнила, что накануне дожди выпали преимущественно в центральных, южных и восточных районах полуострова. На западном побережье и в северных районах практически ничего не было, заметила специалист.

Предстоящие выходные будут попрохладнее, всего +20…+ 25 градусов, затем снова ожидается повышение температуры. Но никакого погодного армагеддона не ожидается, — заверила начальник крымского гидрометцентра.

Вода в море у берегов Евпатории и Алушты всего +15 градусов, в Севастополе +20, в Ялте +19, море в Керченском проливе прогрелось до +22 градусов, а в Азовском море сейчас + 21, добавила она.

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Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что в понедельник на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды.

источник: РИА Новости Крым 

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