В Сочи состоится Форум-выставка «Плоды и ягоды России-2025». Крымчан приглашают к участию

Форум-выставка станет уникальной площадкой для профессионального взаимодействия, демонстрации инновационных решений и эффективных технологий в сфере выращивания, переработки и продвижения плодов и ягод. Участникам предоставляется возможность показать свою продукцию широкой аудитории потенциальных партнеров, обменяться опытом и знаниями, найти новые бизнес-решения и открыть пути для дальнейшего развития своего дела.

На мероприятии соберутся ведущие специалисты агрокомплекса России и зарубежья, включая: Агрохолдинги и фермерские хозяйства, производителей и поставщиков специализированной техники, удобрений и агрохимикатов, предприятия пищевой промышленности и переработки продукции, представители федеральных и региональных органов власти, эксперты, ученые и консультанты.

В рамках форума рассмотрят состояние и дальнейшие перспективы развития плодоводства в России, а также поддержку государства и меры стимулирования отрасли.

Поднимут вопрос о современных подходах к защите растений и повышению урожайности.