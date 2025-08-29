В Сочи состоится Форум-выставка «Плоды и ягоды России-2025». Крымчан приглашают к участию

Форум-выставка станет уникальной площадкой для профессионального взаимодействия, демонстрации инновационных решений и эффективных технологий в сфере выращивания, переработки и продвижения плодов и ягод. Участникам предоставляется возможность показать свою продукцию широкой аудитории потенциальных партнеров, обменяться опытом и знаниями, найти новые бизнес-решения и открыть пути для дальнейшего развития своего дела.
На мероприятии соберутся ведущие специалисты агрокомплекса России и зарубежья, включая: Агрохолдинги и фермерские хозяйства, производителей и поставщиков специализированной техники, удобрений и агрохимикатов, предприятия пищевой промышленности и переработки продукции, представители федеральных и региональных органов власти, эксперты, ученые и консультанты.
В рамках форума рассмотрят состояние и дальнейшие перспективы развития плодоводства в России, а также поддержку государства и меры стимулирования отрасли.
Поднимут вопрос о современных подходах к защите растений и повышению урожайности.
- Обсудят методы эффективного финансирования и кредитования предприятий агросектора, а также проанализируют анализ рынков сбыта и развитие экспорта
Минсельхоз Крыма приглашает принять участие в деловых переговорах, выставочных экспозициях и дискуссионных сессиях. Ваше присутствие будет способствовать развитию отечественного садоводства и улучшению качества жизни сельских жителей Крыма и всей России.
Подробнее по ссылке: https://www.fruitforum.ru/
источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК
