Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Крым и Россия | В Сочи состоится Форум-выставка «Плоды и ягоды России-2025». Крымчан приглашают к участию
Новости Республики
В Сочи состоится Форум-выставка "Плоды и ягоды России-2025". Крымчан приглашают к участию

В Сочи состоится Форум-выставка «Плоды и ягоды России-2025». Крымчан приглашают к участию

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 13:26 29.08.2025

Министерство сельского хозяйства Республики Крым приглашает представителей агробизнеса принять участие в важном отраслевом событии – VII Международном Форуме-выставке «Плоды и ягоды России – 2025». Мероприятие пройдет 30-31 октября 2025 года в городе Сочи, в отеле-замке «Богатырь» (поселок Сириус, Олимпийский проспект, дом 21).

Форум-выставка станет уникальной площадкой для профессионального взаимодействия, демонстрации инновационных решений и эффективных технологий в сфере выращивания, переработки и продвижения плодов и ягод. Участникам предоставляется возможность показать свою продукцию широкой аудитории потенциальных партнеров, обменяться опытом и знаниями, найти новые бизнес-решения и открыть пути для дальнейшего развития своего дела.

На мероприятии соберутся ведущие специалисты агрокомплекса России и зарубежья, включая: Агрохолдинги и фермерские хозяйства, производителей и поставщиков специализированной техники, удобрений и агрохимикатов, предприятия пищевой промышленности и переработки продукции, представители федеральных и региональных органов власти, эксперты, ученые и консультанты.

Узнайте больше:  Украина "пакостит" Крыму терактами, потому что не сделала вооружённой попытки вернуть полуостров

В рамках форума рассмотрят состояние и дальнейшие перспективы развития плодоводства в России, а также поддержку государства и меры стимулирования отрасли.

Поднимут вопрос о современных подходах к защите растений и повышению урожайности.

  • Обсудят методы эффективного финансирования и кредитования предприятий агросектора, а также проанализируют анализ рынков сбыта и развитие экспорта

Минсельхоз Крыма  приглашает принять участие в деловых переговорах, выставочных экспозициях и дискуссионных сессиях. Ваше присутствие будет способствовать развитию отечественного садоводства и улучшению качества жизни сельских жителей Крыма и всей России.

Подробнее по ссылке: https://www.fruitforum.ru/ 

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x