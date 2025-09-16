В Сочи — юбилейная X Всероссийская неделя охраны труда. Крым участвует

Форум собрал на своей площадке свыше 10 тысяч руководителей и специалистов федеральных и региональных органов власти, ведущих работодателей, представителей профсоюзных организаций, научного и экспертного сообщества.

Основная стратегическая тема деловой программы ВНОТ — «Народосбережение – гарантия устойчивого развития».

15 сентября Всероссийская неделя охраны труда открылась Молодёжным днём, в этот же день состоялось заседание сети стран БРИКС по охране труда.

Сегодня министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков представил стратегический доклад «Социальная политика и рынок труда: достижение национальных целей развития в условиях современных вызовов».

Участники заседания обсудили вопросы повышения производительности труда в сфере социального обслуживания, задачи системы занятости в будущем. По мнению министра, основными направлениями развития в социальной сфере должны стать: цифровизация услуг, оптимизация нагрузки, мотивация персонала, формирование надёжного партнёрства с работодателями, внедрение инноваций в кадровых центрах «Работа России».

Основные тезисы, прозвучавшие в докладе Министра труда и социальной защиты Российской Федерации: удостоверения многодетным семьям необходимо давать на всех членов семьи, даже если в регионе прописан один родитель, на портале «Работа в России» будет запущена карта семейноориентированных работодателей, будет развиваться проект индивидуального сопровождения обучающихся, продолжится комплексная модернизация службы занятости.

Также по словам министра, сохранение здоровья работников на производстве – один из ключевых факторов достижения нашей первой национальной цели – сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей. Государство уделяет этому вопросу особое внимание, мы нацелены собрать лучший международный опыт в России.

Центральным событием ВНОТ станет стратегическая пленарная сессия 16 сентября, в фокусе которой будут вопросы повышения производительности труда через призму обеспечения безопасности, вызовы платформенной занятости, а также национальные цели развития в области человеческого капитала.

Особое внимание на форуме уделено цифровой трансформации охраны труда, малому и среднему бизнесу, новым подходам к риск-ориентированной модели надзора в сфере труда, вопросам расследования несчастных случаев и правоприменительной практике, а также развитию кадрового потенциала, включая меры поддержки, предусмотренные национальным проектом «Кадры», и вопросам сохранения здоровья сотрудников, в том числе внедрению здоровьесберегающих технологий на производстве.

В условиях решения стратегических задач по укреплению человеческого капитала Всероссийская неделя охраны труда является ключевой площадкой для выработки решений, которые напрямую влияют на одну из главных целей национального проекта «Кадры» – сохранение жизни и здоровья работников.

источник: пресс-служба Правительства РК