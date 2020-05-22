В Сочи задержали жителя Ростовской области, совершившего кражу в Симферополе

В отдел полиции Симферополя в феврале 2018 года поступило сообщение о том, что из административного здания совершена кража имущества. Неизвестный путем отжима двери балкона проник в помещение и похитил компьютерную, мобильную, цифровую технику и другое имущество. Сумма ущерба составила порядка 280 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что к совершению данной кражи причастен ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 32-летний житель Ростовской области. Однако данный гражданин покинул территории полуострова и был объявлен в федеральный розыск. Симферопольскими полицейскими совместно с коллегами из Краснодарского края 13 мая т.г. подозреваемый был задержан в городе Сочи и доставлен в Республику Крым. Злоумышленник дал признательные показания в совершении преступления. С его слов, похищенное имущество он сдал в ломбард, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.

Часть имущества выявлена и изъята полицейскими. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он помещен в изолятор временного содержания.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Полицейские устанавливают местонахождение остального похищенного имущества.

Задержанный отрабатывается на причастность к иным противоправным деяниям.