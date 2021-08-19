Эко-парк «Лукоморье» присоединился к программе Севастопольского «Добровольца» помощи многодетным

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» продолжает помогать жителям сёл Байдарской и Варнаутской долин. Подробнее о «сельских» социальных проектах «Добровольца» — ЗДЕСЬ. Вот и очередная «корзинка добра» отправилась в село Широкое. Напомним, это совместное начинание Благотворительного фонда «Добро Мира — Волонтеры Крыма», торговой сети «ПУД» («Продукты у дома») и ОД «Доброволец». Все просто: магазины расставляют «корзинки добра», неравнодушные покупатели их наполняют. «Доброволец» — распределяет нуждающимся.

Программа «Корзинка добра — Добрый Пуд» продолжается! Семья из села Широкое, четыре ребеночка, вчера получили много вкусных и полезных подарков. Наши добровольцы: Марина Белова, Артур Таранов, Николай Помогалов доставили продукты на место и пообщались с семьёй, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Отметим, что эко-парк «Лукоморье» (директор — Николай Помогалов), также известный своими социальными проектами, присоединился к программе «Добровольца». Парк открывает свои двери для всех многодетных семей Байдарской и Варнаутской долин.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».