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В сосудистом центре Севастополя начнут делать аортокоронарное шунтирование
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В сосудистом центре Севастополя начнут делать аортокоронарное шунтирование

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:06 23.01.2020

В севастопольском Региональном сосудистом центре аортокоронарное шунтирование начнут делать в квартале 2020 года. Это операция, позволяющая восстановить кровоток в артериях сердца путём обхода места сужения коронарного сосуда с помощью шунтов (сосудистых протезов). Как рассказал заместитель директора «Медицинского информационно-аналитического центра» Андрей Иванов, планируется проводить не менее 49 операций в год.

Раньше пациентам с атросклерозом коронарных сосудов приходилось ездить в другие регионы за медицинской помощью такого уровня, у нас подобных операций не делали. Сейчас у больного есть возможность получить помощь в своём городе. Средства на это выделяются из бюджета города и федерального бюджета, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя специалиста.

Напомним, в Региональном сосудистом центре проводят операции высокого уровня сложности: эндоваскулярные операции на магистральных артериях, дренирование гематом головного мозга с фибринолитиками и многие другие. Новые для города операции становится возможным проводить и за счёт поступления нового оборудования, и благодаря постоянному повышению квалификации докторов в ведущих научных центрах страны.

С 1 января 2019 года Севастополь в числе других регионов РФ приступил к реализации национального проекта «Здравоохранение». Его задача – повысить уровень медицины в стране. Для улучшения ситуации в Севастополе предпринимается целый ряд мер. Открывшийся в конце 2016 года Региональный сосудистый центр был оснащен максимально современным оборудованием. Использование высокотехнологичной медицинской аппаратуры положительно повлияло на качество диагностики и лечение пациентов.

В сосудистом центре Севастополя начнут делать аортокоронарное шунтирование

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