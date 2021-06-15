В сосудистом центре Севастополя появился современный аппарат МРТ

Оборудование экспертного класса, которое будет работать в сосудистом центре Севастополя, выпущено в 2020 году.

Старому передвижному томографу уже восемь лет, он ранее неоднократно выходил из строя. Кроме того, он расположен на улице, что создаёт неудобства, особенно когда нужно оказать пациенту экстренную медицинскую помощь. Поэтому было принято решение установить новый аппарат МРТ. Оборудование установлено в здании регионального сосудистого центра, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного врача городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Андрея Коситченкова.

МРТ – один из ведущих методов лучевой диагностики, который позволяет исследовать практически все органы и системы человека. С помощью аппарата можно обследовать пациентов с неврологическими заболеваниями, диагностировать патологии головного и спинного мозга, органов брюшной полости, органов малого таза у мужчин и женщин, позвоночника.

На новом томографе ежедневно проходят обследование около 20 пациентов.

Появление нового оборудования позволит нам сделать медицинскую помощь доступнее для пациентов. Исследования проводятся как для людей, которые находятся на стационарном лечении, так и для тех, кто лечится амбулаторно. Функциональные возможности МРТ весьма широки, он удобен в использовании для врачей и лаборантов. Благодаря ему значительно увеличилась скорость диагностики: результат можно получить в течение 24 часов или на следующий день, в зависимости от сложности исследования. Если случай неотложный, то результат готов уже в течение часа», — отметила и. о. заведующего отделением лучевой диагностики Екатерина Ермакова.

Новое оборудование для севастопольского сосудистого центра закуплено в рамках реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».