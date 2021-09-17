В сосудистом центре Севастополя возобновили практику радиочастотной катетерной абляции при аритмии

В севастопольском региональном сосудистом центре возобновили проведение радиочастотной катетерной абляции. Об этом сообщили в администрации городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова. Радиочастотная катетерная абляция – это малоинвазивный метод лечения нарушений сердечного ритма. В ходе операции очаг аритмии разрушают нагреванием с помощью воздействия электротока – электроды вводятся в полость сердца. Такой вид вмешательства заменяет некоторые виды операций на открытом сердце и считается альтернативой лекарственной терапии.

С 13 сентября прооперировано 17 пациентов с жизнеугрожающими нарушениями ритма и проводимости сердца. Подобные высокотехнологичные операции стали возможны благодаря тому, что в больнице появилось современное оборудование. Новая аппаратура позволяет выполнять изопотенциальное картирование проводящей системы сердца, внутрисердечную и чреспищеводную эхокардиографию, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя специалистов городской больницы № 1.

Теперь пациентам сосудистого центра доступны все виды хирургической помощи при аритмиях, добавили в медицинском учреждении. При этом некоторые виды операций проводятся в сотрудничестве с коллегами из федеральных научных центров.

Радиочастотные катетерные абляции были выполнены совместно со специалистами Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, имеющими богатый опыт в хирургии аритмий. Командная работа позволила за короткий период выполнить большое количество эффективных вмешательств», — заключили в больнице.

Напомним, в Севастополе реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Он направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения и их профилактику. Кроме того, ведется работа над совершенствованием лекарственного обеспечения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и решением кадровых вопросов.

Также идет переоснащение регионального сосудистого центра и дооснащение оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств.