В Совбезе ООН Украина призвала Россию «открыть доступ» в Крым

Лицемерный призыв.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего выступления на неформальном заседании Совета безопасности ООН призвал Россию «открыть доступ» на территорию Крыма.

Мы призываем оккупирующую державу занять не политизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ, — сказал Кулеба.

При этом глава МИД «незалежной» не пояснил, каким организациям или ведомствам необходимо предоставить доступ, но заявил, что такая необходимость «продиктована международным правом».

Он также обвинил Россию в «варварском обращении и разграблении» культурного наследия ЮНЕСКО и призвал все желающие страны присоединиться к проекту т.н. «Крымской платформы».

Прозвучавший призыв, мягко говоря, лицемерен. И Симферополь, и Москва не раз заявляли, что доступ в Крым открыт для всех международных структур, наблюдателей, экспертов в области прав человека и защиты культурного наследия. Проблема в том, что официальный Киев требует, чтобы такие визиты проходили под его контролем, так как «полуостров – территория Украины». Соответственное и «международные структуры», если поедут в российский Крым, признают его статус. Украинские власти этого допустить не могут. Равно как и российские власти не могут принять любые посягательства на нарушение территориальной целостности страны. Круг замкнулся. И кто же «закрывает» доступ в Крым?

Отметим, что 12 марта прошло неформальное заседание Совбеза ООН по теме Крыма. Инициаторами встречи выступила Эстония и еще 20 государств. В их числе Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, совместно с Грузией, Германией, Литвой, Польшей, Турцией, Украиной и другими странами. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Эстония отказалась дать слово жителям Крыма на этом мероприятии, не объясняя причин.

В ответ на такой «междусобойчик» Россия созвала 17 марта еще одно неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму.

Украинцы и их западные спонсоры давно уже используют годовщины воссоединения Крыма с Россией как повод «постенать» над мнимыми нарушениями прав человека в российском Крыму, напомнить о своем непризнании его «оккупации» Россией и вбросить в СМИ очередную порцию фальшивок про российский полуостров, — сказал зампостпреда РФ.

На этом заседании прозвучит голос крымской общественности. Российская сторона рассчитывает на то, что западные коллеги примут участие во встрече.