Напомним, в ночь на 10 июня ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию Панорамы на Историческом бульваре в центре Севастополя, масштабное полотно «Штурм 6 июня 1855 года», восстановленное советскими художниками к 100-летию Крымской войны по шедевру Франца Рубо, было почти полностью уничтожено огнем.

Как и в 1942 году, удар нацистов по зданию Панорамы Севастополя, в результате которого оказался практически уничтожен художественный шедевр, атака ВСУ стала для нас страшным уроком. Но так же она доказала, что в том, что сделано нашими предками – источник нашей силы. Об этом журналистам заявила сенатор РФ, зампредседателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, председатель Совета отделения Российского исторического общества Екатерина Алтабаева.

По ее словам, глядя на представленные на выставке фрагменты подлинного полотна Рубо, чудом сохранившиеся после удара фашистской авиации по зданию Панорамы Севастополя в июне 1942 года, а также на то, что осталось от полотна советских художников после очередной атаки ударных дронов армии Украины на город в июне 2026-го, безусловно, напрашивается вывод об аналогиях относительно образа и сущности нашего врага.

Я посмотрела еще раз материалы 1942-го года. «Моя коммуна» – эта газета, которая издавалась в Севастополе, удивительно, но даже в последние дни обороны ее номера выходили, и там было написано: «Нелепо, страшно, чудовищно, что к тем преступлениям, которые совершены немецким фашизмом, прибавилось еще разрушение мирового шедевра – панорамы, выполненной Францем Алексеевичем Рубо». И я подумала – вообще ничего менять не нужно: «нелепо, чудовищно, страшно…». Потому что то же преступление совершено спустя 84 года, – прокомментировала сенатор.

Тем не менее, по мнению Алтабаевой, произошедшее с этим объектом культурного наследия в Севастополе, можно трактовать не только как беду.

Она подчеркнула, что в годы Великой Отечественной войны, «несмотря на тяжелейшие испытания, которые выпали тогда на долю советского народа, его памятников, объектов культурного наследия и мировых шедевров», фашистам не удалось сломить силу духа наших людей, которые смогли восстановить свои святыни, будет так и теперь.

источник: РИА Новости Крым

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