В Совете Федерации предлагают ввести налоговый вычет за аренду жилья

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья. В интервью News.ru сенатор заявил, что сейчас такая льгота особенно актуально, поскольку молодые семьи всё чаще вынуждены снимать жильё из-за высоких цен и ограниченной доступности ипотечных программ.

Возможность вернуть часть уплаченных налогов помогла бы снизить финансовую нагрузку и повысить качество жизни этой категории граждан, — сказал Айрат Гибатдинов.

Сенатор считает, что вычет стоит предоставлять за аренду жилья не дороже 70 тыс. рублей или порогового значения по региону, поскольку это поможет избежать мошенничества. Также он предполагает, что льгота должна быть предоставлена только за аренду единственного жилья по месту фактического проживания, при наличии временной регистрации и подтверждающих документов об оплате.

В целом эта норма может стать позитивным стимулом для экономики и выведет рынок аренды из серой зоны, ведь арендодателям и арендаторам станет выгодно оформлять официальные договоры и проводить платежи в безналичной форме, — добавил Айрат Гибатдинов.

Партнёр GreenTax Михаил Краснов в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала отметил, что реализация предложенной инициативы поспособствует обелению рынка найма жилых помещений.

Также можно говорить о потенциальном стимулировании спроса через предоставление населению дополнительной льготы и, тем самым, увеличение покупательной способности, — сообщил спикер.

По его словам, данная инициатива ориентирована на помощь гражданам, переезжающим в другой субъект РФ, где у них нет собственного жилья, поэтому она в противоречие с другими предложениями законодателей, которые прилагают усилия к укреплению регионализации и стремлению к закреплению населения за регионами их проживания.

В частности, можно вспомнить предложения по ограничению льготных программ кредитования для целей приобретения жилья возможностями их применения лишь в регионе проживания заёмщика, а также предложение о налогообложении доходов граждан по месту их регистрации вне зависимости от места получения таких доходов, в том числе места работы, — продолжил Михаил Краснов.

На его взгляд, до начала осенней сессии заседаний парламента в любом случае говорить о перспективах той или иной законодательной инициативы преждевременно.

Юрист консалтинговой группы «Ком-Юнити» Виктория Шлыкова положительно охарактеризовала инициативу и подчеркнула, что её цель — поддержка молодых семей.

Важно разработать механизмы от злоупотреблений недобросовестных граждан, чтобы вычет получили те, кто в нём действительно нуждается. Для этого и предлагается ввести правила, что жильё должно быть единственным, в регионе фактического проживания, а семья должна иметь временную или постоянную регистрацию в нём, — пояснила специалист.

Также она добавила, что у инициативы есть перспективы есть принятой, поскольку в налоговом законодательстве уже существуют вычеты для граждан, и при этом власти ищут способы помочь семьям повысить благосостояние.

Если мера будет введена, то это поможет населению, часть денег за аренду будет возвращаться обратно арендатору из бюджета. Однако все вычеты ограничены лимитами, поэтому рассчитывать на полное покрытие аренды не стоит. Также важно соблюдать все требования для получения вычета и хранить подтверждающие документы — оригиналы договоров аренды, чеки, расписки, — подытожила Виктория Шлыкова.

