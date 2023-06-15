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В Совете министров Республики Крым ликвидировали пожар. Условный пожар

В Совете министров Республики Крым ликвидировали пожар. Условный пожар

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:39 15.06.2023

Сегодня сотрудники МЧС России провели пожарно-тактические учения в Совете министров Республики Крым.

Согласно тактическому замыслу, в результате короткого замыкания электропроводки в зале заседаний на первом этаже произошло возгорание. Благодаря системе автоматического оповещения о пожаре, администрация объекта приняла все меры по эвакуации людей. В это же время на место условного происшествия прибыли первые пожарные расчеты, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

В Совете министров Республики Крым ликвидировали пожар. Условный пожар

Сотрудники МЧС в считанные минуты провели боевое развертывание и установку спецавтомобилей на гидранты для бесперебойной подачи воды. На месте был развернут оперативный штаб. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС) провел разведку условно задымленных помещений. Оказалось, не все сотрудники учреждения смогли покинуть здание. Специалистами ГДЗС были обнаружены двое пострадавших на первом и втором этажах. Первого вывели из задымленного помещения в специальном спасательном устройстве, а второго спасли при помощи пожарной автолестницы.

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В Совете министров Республики Крым ликвидировали пожар. Условный пожар

Менее чем за час условный пожар был ликвидирован, цели учений были достигнуты, а задачи выполнены в полном объеме. В пожарно-тактических учениях были задействованы 70 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 59 человек личного состава и 16 единиц техники.

Сотрудники МЧС России постоянно отрабатывают практические действия в различных чрезвычайных ситуациях. Каждый объект отличается своей планировкой и конструкцией. Пожарные Главного управления МЧС России по Республике Крым знают каждый объект, находящийся в районе выезда своего подразделения и в случае необходимости готовы действовать. Пройдя учения, пр при возникновении настоящего пожара у огнеборцев есть преимущество для того, чтобы принять верное решение в кратчайшие сроки и спасти человеческие жизни, — подвели итоги учений в чрезвычайном ведомстве.

В Совете министров Республики Крым ликвидировали пожар. Условный пожар

 

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