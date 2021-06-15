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В Советском районе Крыма открыли Аллею славы

В Советском районе Крыма открыли Аллею славы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:04 15.06.2021

В Советском районе Крыма, в селе Красногвардейское в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» состоялось открытие второй  очереди Парка Героев — Аллеи славы. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. По его информации, с 2015 по 2020 год в районе было реализовано 33 проекта на сумму субсидии порядка 24 млн. рублей.

Приятно видеть, как с каждым днем в крымских селах жить становится комфортнее: строятся дороги, проводится газ, благоустраиваются зоны отдыха, спортивные и детские площадки. Благодаря реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» в республике появился Парк Героев. Строительство таких объектов очень важная часть в патриотическом воспитании молодого поколения. Общие расходы по проекту составили 2 миллиона 500 тысяч рублей. На эту сумму были приобретены и установлены: лавочки, фонари, стенды с фотографиями, светодиодные подвесы, светодиодная консоль «Слава победителям!», — отметил вице-премьер.

Напомним, в прошлом году в Красногвардейском сельском поселении в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» были реализованы 2 проекта на сумму субсидий более 2,7 млн. рублей: обустроена Аллея Истории и отремонтирован тротуар по улице 60 лет Советской Армии.

В Советском районе Крыма открыли Аллею славы

В Советском районе Крыма открыли Аллею славы

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