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В Советском районе Крыма задержали мужчину, подозреваемого в поджоге
фото: pxhere.com

В Советском районе Крыма задержали мужчину, подозреваемого в поджоге

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:11 25.08.2021

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Советскому району задержан местный житель 1973 года рождения, подозреваемый в покушении на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога.

Преступление совершено в июне текущего года. В полицию обратилась женщина — владелица строящегося дома, которая сообщила, что ночью неизвестные лица пытались поджечь недострой. Следственным подразделением ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30,  ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Под подозрение в совершении преступления попал житель пгт Советский, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение наркопреступления. В рамках расследования уголовного дела правоохранители провели комплекс оперативных, следственных мероприятий и криминалистических экспертиз, по результатам которых доказана причастность подозреваемого к совершению попытки умышленного поджога. Следствием установлено, что злоумышленник проник в недостроенный дом, где на втором этаже поджег заготовленные им предметы для возгорания. Однако преступление до конца мужчина не довел, поскольку предметы не воспламенились по независящим от него причинам, — рассказали в пресс-службе МВД России по РК.

 В настоящее время по решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно санкции статьи Уголовного кодекса ему грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

В Советском районе Крыма задержали мужчину, подозреваемого в поджоге

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