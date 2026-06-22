В Советском районе Крыма дорогу к трём сёлам отремонтировали на 77%

В Советском районе продолжается ремонт участка дороги протяжённостью 4,45 км, соединяющего посёлок Советский с сёлами Урожайное и Присивашье. Об этом сообщили в правительстве Республики Крым.

На объекте в полном объёме проведено фрезерование старого покрытия, уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетона на всей длине дороги. В планах – обустройство карманов и объектов дорожного сервиса. Готовность объекта составляет 77%.

Как ожидается, уже в текущем сезоне автомобилисты получат ровное и прочное покрытие, рассчитанное на интенсивное движение. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

источник: Московский комсомолец Крым

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