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В Советском районе погибла женщина — попала под электропоезд

В Советском районе Крыма погибла женщина — попала под электропоезд

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:04 29.12.2023

29 декабря в Дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в Советском районе на недалеко от станции Остряково электропоездом совершен наезд на человека.

В ходе выезда следственно-оперативной группы транспортной полиции было установлено, что на месте происшествия от полученных травм скончалась 73-летняя жительница поселка Гвардейский. Машинист электропоезда «Соленое озеро — Симферополь», заметив женщину, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. При опросе машинист пояснил, что женщина на подаваемые им сигналы не реагировала. Материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, — сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

В преддверии новогодних праздников транспортные полицейские напоминают жителям Крыма о мерах личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта и призывают внимательно относится к их исполнению. При переходе путей не используйте мобильный телефон и наушники. Не переходите железнодорожное полотно в неустановленных для этого местах. Не пролазьте над и под вагонами стоящего поезда – это смертельно опасно!

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источник: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

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