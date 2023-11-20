В Советском районе Крыма прокурор требует оградить заброшенное здание, представляющее угрозу

Прокуратура Советского района провела проверку исполнения требований законодательства о безопасности зданий и сооружений. Установлено, что на территории с. Урожайное расположено заброшенное нежилое здание, которое находится в аварийном состоянии. Органами местного самоуправления указанный объект не огражден, окна здания и дверные проемы не закрыты.

В целях устранения выявленных нарушений прокурор района обратился в суд с иском об ограждении опасного объекта. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, — сообщили в надзорном ведомстве.

Фактическое исполнение судебного акта находится под контролем надзорного ведомства.