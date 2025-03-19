В Советском районе Крыма раскрыли мошенничество на крупную сумму. Деньги вернули заявительнице

В ходе комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам отдела уголовного розыска при содействии инспекторов ДПС ОМВД России по г. Феодосии на трассе остановлен автомобиль ВАЗ 2172, в котором находилась 28-летняя, ранее неоднократно судимая за имущественные преступления, уроженка Краснодарского края. Оперативниками женщина задержана и доставлена в Отдел полиции для выяснения обстоятельств. Женщина свою вину не отрицала и пояснила, что в настоящее время она прибыла в Крым совместно со своим сожителем, с которым занимаются продажей меда и постельных принадлежностей. В одном из сел Советского района она беспрепятственно вошла в частный двор. К ней на встречу вышла пожилая женщина и обознавшись назвала злоумышленницу своей внучкой. Воспользовавшись случаем подозреваемая завладела денежными средствами пенсионерки, — озвучили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделением ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В ходе проведения следственных действий похищенные денежные средства были изъяты в полном объеме и возвращены потерпевшей.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам!

Если вы пострадали от действий злоумышленницы сообщите об этом по телефону дежурной части +7 (3655) 17-70-29 или по номеру 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым