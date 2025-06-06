В Советском районе Крыма столкнулись BMW и автобус. Водитель легковушки погиб

В Советском районе Крыма автомобиль BMW лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом, водитель иномарки погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. ДТП произошло в пятницу около 00:30 на автодороге Красноперекопск – Джанкой в районе села Новоивановка.