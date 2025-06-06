В Советском районе Крыма столкнулись BMW и автобус. Водитель легковушки погиб

Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем BMW, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшемся по маршруту Севастополь – Снежное – Севастополь. В результате ДТП водитель BMW смертельно травмирован, — говорится в сообщении.
Обстоятельства аварии выясняются. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту ДТП.
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: ДТП в Крыму