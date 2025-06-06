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В Советском районе Крыма столкнулись BMW и автобус. Водитель легковушки погиб
фото: © Госавтоинспекция Крыма

В Советском районе Крыма столкнулись BMW и автобус. Водитель легковушки погиб

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 10:42 06.06.2025

В Советском районе Крыма автомобиль BMW лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом, водитель иномарки погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. ДТП произошло в пятницу около 00:30 на автодороге Красноперекопск – Джанкой в районе села Новоивановка.

Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем BMW, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшемся по маршруту Севастополь – Снежное – Севастополь. В результате ДТП водитель BMW смертельно травмирован, — говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии выясняются. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту ДТП.

источник: РИА Новости Крым

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