В Советском районе Крыма задержали «владельцев наркоплантации»

Полицейские заметили подозрительный тандем вблизи лесозащитной полосы одного из сел. Во время проведения досмотра граждан, в спортивной сумке обнаружены вещества растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что исследуемое является частями растения конопли, содержащими наркотическое средство общей массой более 1,5 кг. Ранее не судимые подозреваемые пояснили, что нашли подходящий пустырь в соседнем районе и стали выращивать растения, а после сбора «урожая» намеревались перевезти наркорастения к себе домой, чтобы употреблять их в личных целях, но были задержаны правоохранителями, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.