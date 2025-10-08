В Советском районе Крыма задержали «владельцев наркоплантации»

Накануне в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска при содействии инспекторов ДПС ОМВД России по Советскому району задержаны двое жителей Кировского района 30 и 53 лет, с запрещенными веществами.
Полицейские заметили подозрительный тандем вблизи лесозащитной полосы одного из сел. Во время проведения досмотра граждан, в спортивной сумке обнаружены вещества растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что исследуемое является частями растения конопли, содержащими наркотическое средство общей массой более 1,5 кг. Ранее не судимые подозреваемые пояснили, что нашли подходящий пустырь в соседнем районе и стали выращивать растения, а после сбора «урожая» намеревались перевезти наркорастения к себе домой, чтобы употреблять их в личных целях, но были задержаны правоохранителями, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следственным отделением ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
