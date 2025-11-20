В Советском районе РК открыли очередную локацию Народного парка «Возрождение»

Этот замечательный проект продолжает преображать село Краснофлотское, создавая новые уголки для отдыха и общения жителей. В этом году в парке продолжено благоустройство очередного участка. Сейчас в процессе установка террасированного земляного вала, новых МАФов, площадки для малышей и многое другое, — отметила, выступая перед жителями села Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, в селе Краснофлотское поэтапно в течение 5 лет по проектам инициативного бюджетирования создается Народный парк «Возрождение». Общая стоимость проекта составила более 7,4 млн руб., в том числе субсидия из республиканского бюджета — 5,9 млн руб., местный бюджет – 720 тыс. руб., вклад населения — 555 тыс. руб., вклад спонсоров – 210 тыс. руб.

Площадь парка уже превысила четыре гектара. Это территория в центре села, рядом расположены школа, ФАП, здание администрации. До начала работ здесь была территория недостроенного детского сада с развалинами и бытовым мусором. Теперь это цветущий парк с ландшафтным зонированием – в нем есть релакс-зона для раздумий, зона «Чистый воздух» со множеством лекарственных и ароматических хвойников, несколько фотозон. Установлена площадка для детей от 5 до 12 лет, а также сцена, которая заменяет краснофлотцам клуб. Уложены дорожки, установлены качели, лавочки, урны, в центре парка в летний период работает фонтан. Благополучателями проекта стали более 30 тысяч жителе, — говорит Ирина Кивико.

Вице-премьер уточнила, что в 2025 году парк занял I место во Всероссийском конкурсе инициативных проектов в номинации «Общественное партнерство», а это значит, что на реализацию проекта в 2026 году краснофлотцы получат дополнительное финансирование из федерального бюджета – 150 тыс. руб.Также в рамках визита зампред встретилась с активистами проекта «Народный парк «Возрождение» и вручила самым инициативным жителям благодарственные письма от своего имени и от имени администрации Советского района.

Этот прекрасный проект воплотился благодаря тесному сотрудничеству администрации Советского района, а также активных граждан, внесших весомый вклад в благоустройство территории своего населенного пункта. Всегда существует заметная разница между объектами благоустройства, созданными по инициативе самих жителей, с учётом их вклада в финансирование, и теми, которые появились централизованно. Там, где крымчане проявили свою инициативу, вложив не только средства, но и душу, можно наблюдать порядок и бережное отношение к результатам труда. Эти объекты становятся важной частью жизни местного сообщества, отражая стремление людей создать комфортную и уютную среду для себя и будущих поколений, – подытожила Ирина Кивико.