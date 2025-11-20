В Советском районе РК открыли очередную локацию Народного парка «Возрождение»

Этот замечательный проект продолжает преображать село Краснофлотское, создавая новые уголки для отдыха и общения жителей. В этом году в парке продолжено благоустройство очередного участка. Сейчас в процессе установка террасированного земляного вала, новых МАФов, площадки для малышей и многое другое, — отметила, выступая перед жителями села Ирина Кивико.
Как рассказала вице-премьер, в селе Краснофлотское поэтапно в течение 5 лет по проектам инициативного бюджетирования создается Народный парк «Возрождение». Общая стоимость проекта составила более 7,4 млн руб., в том числе субсидия из республиканского бюджета — 5,9 млн руб., местный бюджет – 720 тыс. руб., вклад населения — 555 тыс. руб., вклад спонсоров – 210 тыс. руб.
Площадь парка уже превысила четыре гектара. Это территория в центре села, рядом расположены школа, ФАП, здание администрации. До начала работ здесь была территория недостроенного детского сада с развалинами и бытовым мусором. Теперь это цветущий парк с ландшафтным зонированием – в нем есть релакс-зона для раздумий, зона «Чистый воздух» со множеством лекарственных и ароматических хвойников, несколько фотозон. Установлена площадка для детей от 5 до 12 лет, а также сцена, которая заменяет краснофлотцам клуб. Уложены дорожки, установлены качели, лавочки, урны, в центре парка в летний период работает фонтан. Благополучателями проекта стали более 30 тысяч жителе, — говорит Ирина Кивико.
Вице-премьер уточнила, что в 2025 году парк занял I место во Всероссийском конкурсе инициативных проектов в номинации «Общественное партнерство», а это значит, что на реализацию проекта в 2026 году краснофлотцы получат дополнительное финансирование из федерального бюджета – 150 тыс. руб.Также в рамках визита зампред встретилась с активистами проекта «Народный парк «Возрождение» и вручила самым инициативным жителям благодарственные письма от своего имени и от имени администрации Советского района.
Этот прекрасный проект воплотился благодаря тесному сотрудничеству администрации Советского района, а также активных граждан, внесших весомый вклад в благоустройство территории своего населенного пункта. Всегда существует заметная разница между объектами благоустройства, созданными по инициативе самих жителей, с учётом их вклада в финансирование, и теми, которые появились централизованно. Там, где крымчане проявили свою инициативу, вложив не только средства, но и душу, можно наблюдать порядок и бережное отношение к результатам труда. Эти объекты становятся важной частью жизни местного сообщества, отражая стремление людей создать комфортную и уютную среду для себя и будущих поколений, – подытожила Ирина Кивико.
Справка: Всего в Крыму за 5 лет практики инициативного бюджетирования (ИБ) реализовано около 430 проектов общей стоимостью 601 млн руб., в т.ч. субсидия из бюджета республики — 468,5 млн руб., местные бюджеты — 78,1 млн руб., инициативные платежи — 54,6 млн руб.
Инициативное бюджетирование (ИБ) — это форма участия граждан в распределении бюджетных средств для решения вопросов местного значения. Жители населённого пункта сами предлагают проекты благоустройства, а затем контролируют их воплощение в жизнь.
В целях финансовой поддержки проектов ИБ для муниципальных образований ежегодно проводится конкурсный отбор. Организатором конкурса является Министерство финансов Республики Крым. На реализацию проекта, прошедшего конкурсный отбор, из республиканского бюджета выделяется до 1, 5 млн руб., из бюджета местного поселения – не менее 5% от общей стоимости проекта, не менее 3% должны собрать сами жители и свой вклад при желании могут внести предприниматели.
Всю информацию о развитии ИБ в Крыму, а также о возможности участия в реализации проектов ИБ можно получить здесь.
источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК
