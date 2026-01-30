Прямо сейчас:
В Совфеде назвали размер пенсии никогда не работавшего человека. Сколько?
фото: фото: © Игорь Самохвалов/«Парламентская газета»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:16 30.01.2026

Человек, который никогда не работал официально, будет получать социальную пенсию по старости через пять лет после достижения пенсионного возраста. С 1 января 2026 года ее размер составляет 8824 рубля, сообщила член Комитета Совета Федерации по социальной политике, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова РИА Новости.

Сенатор объяснила, что если у гражданина нет трудового стажа и индивидуального пенсионного коэффициента, ему назначается социальная пенсия по старости позже страховой на пять лет. Для женщин это 65 лет, для мужчин — 70 лет. Размер социальной пенсии фиксированный и ежегодно индексируется. Сейчас это 8824 рубля.

Мельникова добавила, что если социальная пенсия окажется ниже прожиточного минимума, то будет назначена доплата до этого уровня.

Как писала «Парламентская газета», в Госдуме сообщили, что военные пенсии в России проиндексируют с 1 октября 2026 года. Пока в бюджете заложена индексация в размере 4%, но ближе к дате выплаты она может увеличиться.

источник: «Парламентская газета» 

