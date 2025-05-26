В Совфеде призвали Дональда Трампа не верить на слово ЕС и разобраться в ситуации с Украиной

Президенту США Дональду Трампу пора перестать брать на веру все, что ему говорят чиновники из ЕС, и самому объективно и досконально разбираться в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя выпад американского лидера в адрес президента России Владимира Путина.
Трамп ранее заявил, что ему «не нравятся» массированные удары Вооруженных сил РФ пор объектам на Украине, и назвал действия президента РФ «неприемлемыми». По его словам, он рассматривает введение дополнительных санкций против Москвы.
Грубость Трампа в отношении президента России лишь подтверждает, что он часто выносит на публику слова, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника. В данном случае — Урсулы фон дер Ляйен (главы Еврокомиссии – ред.), с которой Трамп поговорил по телефону накануне вечером и которая не могла не поделиться с ним клокочущей ненавистью к России, — написал Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что на самом деле «сошел с ума» исключительно глава киевского режима Владимир Зеленский, чьи ракеты и «беспилотники бьют не по целям, а по площадям, неразборчиво и цинично». Эти удары, по словам Косачева, «провоцируют возмездие, которое зеленские и фондерляйены выдают за агрессию».
Политик выразил уверенность, что зона ответственности Трампа сейчас – «разбираться в ситуации объективно и досконально, а не со слов собеседников». Это означает, что американскому лидеру нужно признать очевидное — российские ракеты и беспилотники бьют исключительно по военным и точечным целям, подчеркнул вице-спикер Совфеда.
В этом смысле Трампу надо либо разнообразить собеседников, либо перестать брать на веру все, что они льют в его доверчивые уши, — заключил Косачев.
Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотники для ВСУ, а также центры радиотехнической разведки и спутниковой связи.
источник: РИА Новости Крым
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