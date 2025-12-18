Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Совфеде считают: семейную ипотеку нужно выдавать в регионе проживания
Новости Республики
В Совфеде считают: семейную ипотеку нужно выдавать в регионе проживания
иллюстрация: Studio Romantic / Shutterstock.com

В Совфеде считают: семейную ипотеку нужно выдавать в регионе проживания

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:29 18.12.2025

При выдаче семейной ипотеки приоритетным должен быть регион проживания семьи, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей. Это поможет сократить отток людей в столичные регионы, считает Матвиенко.

Льготная ипотека не должна стимулировать переток людей из регионов в столичные агломерации, подчеркнула спикер Совфеда. Сейчас такая тенденция прослеживается. Переломить её важно для гармоничного пространственного развития страны.

Узнайте больше:  Крымчане за неделю потеряли более 20 млн рублей - отдали мошенникам

В Совете Федерации выступают за приоритетную выдачу семейной ипотеки в регионе проживания, отметила Матвиенко. Она добавила, что никто не запрещает семьям переезжать в другие регионы. В Совфеде также выступают также за активное строительство жилья в других городах и посёлках. Важно, чтобы основные объёмы жилищного строительства не концентрировались в крупных городах.

источник: ЦИАН

Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.