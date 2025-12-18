В Совфеде считают: семейную ипотеку нужно выдавать в регионе проживания

Льготная ипотека не должна стимулировать переток людей из регионов в столичные агломерации, подчеркнула спикер Совфеда. Сейчас такая тенденция прослеживается. Переломить её важно для гармоничного пространственного развития страны.

В Совете Федерации выступают за приоритетную выдачу семейной ипотеки в регионе проживания, отметила Матвиенко. Она добавила, что никто не запрещает семьям переезжать в другие регионы. В Совфеде также выступают также за активное строительство жилья в других городах и посёлках. Важно, чтобы основные объёмы жилищного строительства не концентрировались в крупных городах.

источник: ЦИАН