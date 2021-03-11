В Совмине Крыма полагают, что парки Ялты приобретают современную инфраструктуру

В администрации Ялты говорят о серьезных недоделках.

Общественные территории Ялты благоустраиваются в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

В Главном управлении по реализации национальных проектов (региональный проектный офис) представили визуализацию проектов по объектам: «Сквер памяти жертв депортации», «Городской сад», «Сквер Юбилейный» и «Площадь 8 платанов».

На данных объектах будет заменено бетонное и асфальтовое покрытие, уложена тротуарная плитка, установлены мачтовые и парковые фонари, ландшафтная и архитектурная подсветка, специальное устройство «боллард», малые архитектурные формы (скамейки разных форм и конструкций, урны, беседки, монументы, клумбы, амфитеатры), ограждения, заборы, спортивное оборудование, питьевые фонтаны, велопарковки, видеонаблюдение, металлические стойки «дог – бокс» (для сбора и утилизации продуктов жизнедеятельности собак), озеленение, ветровые инсталляции и др. Нововведением станет установка летнего кинотеатра и систем искусственного туманообразования для защиты отдыхающих от насекомых, — сообщили в Совмине Крыма.

Звучит, слов нет, красиво. Вот только в самой Ялте благоустройством скверов и парковых зон не слишком довольны. Как сообщила глава администрации курортного города Янина Павленко, по шести паркам и скверам, которые в Ялте начали благоустраивать в прошлом году и еще в декабре должны были быть приняты, будет проведена независимая экспертиза. Причем как по стоимости отдельных элементов (урн, качелей и прочего), так и по качеству работ.

Есть огромное количество замечаний, и они не устраняются, — отметила Павленко. — В скверах имени М. П. Чеховой, имени Н. Я.Данилевского, а также «Стахановском» необходимо завезти грунт, исправить резиновое покрытие. У детской площадки в сквере им. Н.Я. Данилевского также сделать резиновое покрытие, так как подсыпка на данном участке сквера была выполнена некачественно и это ошибка проектировщика и подрядчика. Более или менее хорошо сделаны сквер Калинина и парк в Симеизе, но и там есть недочеты. Все они занесены в протокол. Если подрядчик в кратчайшие сроки не исправит – переходим к судебным разбирательствам.

Она подчеркнула: парки не будут приняты в том виде, в котором есть, до устранения недочетов. Мы уже не говорим, доведения до уровня «визуализации».

Фото: страница в Facebook Я.Павленко, визуализация проектов — rk.gov.ru.